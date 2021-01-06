В России ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники

Пиротехнические изделия с 2021 года смогут применять в России только те граждане, возраст которых подходит под ограничения производителя. Соответствующее постановление было принято правительством страны, документ опубликован на портале правовой информации.

«Новыми правилами запрещается использование пиротехнических изделий лицам, не преодолевшим возрастные ограничения, установленные производителем изделия», — сообщили в МЧС России в беседе с «РИА Новости».

Как уточняется, изделия нельзя будет использовать на балконах, в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, а также на объектах культурного наследия. Если погодные условия не позволяют безопасно применить пиротехнику, ее использование также запрещается.

Как добавили в МЧС, запрет не распространяется на хлопушки и бенгальские свечи.

В декабре специалисты ведомства напомнили, что запуск фейерверков и салютов запрещен с балконов и крыш домов, а также внутри зданий и выступающих частях фасадов, вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов, а также около линий высоковольтной электропередачи.