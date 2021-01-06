Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра»

В России создан Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «Известия». Главой фонда «Круг добра» назначен Александр Ткаченко.

Главная цель организации — оказание детям с редкими заболеваниями необходимой медпомощи, в том числе за пределами России, а также обеспечение нужными медикаментами.

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