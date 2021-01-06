Сенатор предупредила россиян о вреде переедания в праздники

Людям необходимо помнить о режиме питания в период новогодних праздников и следить за свежестью продуктов. Об этом в среду, 6 января, предупредила сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

По ее словам, в честь Нового года обычно готовится множество блюд, однако перегружать организм едой не следует, чтобы не усугубить состояние. Особенно осторожным необходимо быть людям с хроническими заболеваниями и проблемами с желудочно-кишечным трактом: переедание приводит к обострению язвы желудка, панкреатита и других заболеваний, пояснила специалист.

«Обязательно нужно следить за свежестью и чистотой продуктов, не держать долго готовые блюда, быть внимательней к покупным блюдам и полуфабрикатам», — подчеркнула сенатор в беседе с «РИА Новости».

Лучшим выбором, как добавила Кусайко, станут приготовленные из свежих продуктов легкие блюда без большого количества жиров и простых углеводов. Также важно, чтобы на столе было достаточно овощей и фруктов.

Сама же сенатор заявила, что предпочитает рыбу, морепродукты, птицу и овощи, продукты она готовит на пару. Лучшим подарком к празднику, по ее мнению, станет здоровье, поэтому людям необходимо следить за его состоянием.

Ранее в январе диетологи и терапевты заявляли, что склонным к полноте людям стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего веса. При этом даже здоровые люди с нормальным обменом веществ при бесконтрольном потреблении пищи рискуют получить проблемы с ЖКТ, печенью и сосудами.