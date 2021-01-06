Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине число случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 6911
Общество
Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Мир
Демократ Уорнок победил во втором туре выборов в сенат США в Джорджии
Мир
В Японии из-за приближения снегопада отменили более 200 рейсов
Экономика
Цена биткоина впервые в истории превысила $35 тыc.
Спорт
США обыграли Канаду в финале молодежного ЧМ по хоккею
Мир
Россия поднялась на 50-е место в «Индексе паспортов мира»
Мир
Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с февраля

Сенатор предупредила россиян о вреде переедания в праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям необходимо помнить о режиме питания в период новогодних праздников и следить за свежестью продуктов. Об этом в среду, 6 января, предупредила сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Пир во время СOVID: как получить серотонин и не потолстеть за праздники
Для встречи 2021 года лучше выбирать белковые продукты, богатые триптофаном и минералами, советуют ученые

По ее словам, в честь Нового года обычно готовится множество блюд, однако перегружать организм едой не следует, чтобы не усугубить состояние. Особенно осторожным необходимо быть людям с хроническими заболеваниями и проблемами с желудочно-кишечным трактом: переедание приводит к обострению язвы желудка, панкреатита и других заболеваний, пояснила специалист.

«Обязательно нужно следить за свежестью и чистотой продуктов, не держать долго готовые блюда, быть внимательней к покупным блюдам и полуфабрикатам», — подчеркнула сенатор в беседе с «РИА Новости».

Лучшим выбором, как добавила Кусайко, станут приготовленные из свежих продуктов легкие блюда без большого количества жиров и простых углеводов. Также важно, чтобы на столе было достаточно овощей и фруктов.

Сама же сенатор заявила, что предпочитает рыбу, морепродукты, птицу и овощи, продукты она готовит на пару. Лучшим подарком к празднику, по ее мнению, станет здоровье, поэтому людям необходимо следить за его состоянием.

Ранее в январе диетологи и терапевты заявляли, что склонным к полноте людям стоит контролировать свое питание в новогодние праздники, иначе к моменту выхода на работу можно набрать до 10 килограммов лишнего веса. При этом даже здоровые люди с нормальным обменом веществ при бесконтрольном потреблении пищи рискуют получить проблемы с ЖКТ, печенью и сосудами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020