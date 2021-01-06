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Юрий Лоза рассказал о драке в новогоднюю ночь 42 года назад

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Музыкант Юрий Лоза вспомнил о драке, которая произошла прямо в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

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По словам певца, это случилось 42 года назад, когда на коллектив группы «Интеграл» напали рабочие, которые строили Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. Сначала они пригласили музыкантов исполнить несколько композиций в честь праздника, однако, как заметил Лоза, после этого ожидалось «ледовое побоище».

«Оказалось, у местной молодежи в обычае было жестокое развлечение: после концертов бить приезжих артистов. Они налетели, дрались жестко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали», — отметил певец.

Он добавил, что коллективу удалось отбиться от хулиганов, которые напали без повода. Лоза был убежден, что музыканты соблюдали правила приличия, и допустил, что причиной агрессии со стороны нападавших стали безделье и скука.

Как подчеркнул исполнитель, ни он, ни его товарищи не получили серьезных травм, однако обратились за медицинской помощью и написали заявление в полицию. Позднее хулиганы приходили в гостиницу с извинениями и просьбами забрать заявление.

В декабре Лоза рассказал, что перевел 11 тыс. рублей за аренду квартиры в Крыму, а когда прибыл на отдых, выяснил, что стал жертвой мошенников, которые перестали выходить на связь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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