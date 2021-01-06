Полкило черешни на первых в сезоне торгах в Японии продали за $10 тыс.

Коробка с 500 граммами черешни нового урожая была продана на первых в 2021 году торгах в японской префектуре Ямагата за $9,8 тыс. Об этом 6 января сообщил ее официальный сайт.

Самый дорогой лот был составлен из нескольких десятков отборных крупных плодов самого раннего сорта — Сатонисики. Он ушел с молотка за 1 млн йен ($9,8 тыс.).

Стоимость ягод объясняется технологией выращивания. Деревья растут в специальных кадках. С июня по октябрь их хранят в холодильнике, после чего переносят в теплицу, где днем поддерживается температура 25 градусов, ночью – около 13 градусов. Префектура Ямагата является поставщиком 75% черешни, произведенной в Японии, однако, первые плоды появляются в конце весны и летом.

В июле 2020 года сообщалось о резком снижении цен на фрукты и ягоды в России. Так, дыни стали стоить меньше на 20%, арбузы, нектарины и персики — на 10%, а вишни — на 5%.