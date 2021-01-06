Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Молодежная сборная России осталась без медалей чемпионата мира по хоккею
Мир
Пенс сообщил Трампу о невозможности отклонить итоги голосования выборщиков
Мир
Рэпер Dr. Dre попал в реанимацию из-за аневризмы
Спорт
Ларионов объяснил проигрыш молодежной сборной России финнам
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с февраля
Армия
Более 1,1 тыс. жителей Карабаха получили помощь от военных врачей из РФ
Мир
Неизвестные угрожали направить самолет на Капитолий из-за убийства Сулеймани
Мир
В США заявили о необходимости пересмотреть стратегию нацбезопасности
Мир
Источники рассказали о скором разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

Диетолог предупредила об опасности солений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, кому не рекомендуется употреблять соленья.

Одно на всех: качество товаров в России и Европе хотят уравнять
ФАС поручили разработать систему, которая позволит это сделать

По словам специалиста, высокое содержание в данных продуктах соли и натрия увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Различные соленья как промышленного, так и домашнего приготовления по определению относятся к продуктам с высоким содержанием соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено — включать соления в свой рацион можно не чаще одного-двух раз в неделю», — цитирует диетолога Агентство городских новостей «Москва» 5 января.

Стародубова подчеркнула, что ограничить употребление солений следует людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек.

Ранее немецкий диетолог Андра Шмидт рассказала о привычках, которые мешают похудеть. В этом списке оказались недосыпание, утренний стресс и употребление кофе сразу после пробуждения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020