Диетолог предупредила об опасности солений

Главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, кому не рекомендуется употреблять соленья.

По словам специалиста, высокое содержание в данных продуктах соли и натрия увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Различные соленья как промышленного, так и домашнего приготовления по определению относятся к продуктам с высоким содержанием соли, поэтому их потребление должно быть разумно ограничено — включать соления в свой рацион можно не чаще одного-двух раз в неделю», — цитирует диетолога Агентство городских новостей «Москва» 5 января.

Стародубова подчеркнула, что ограничить употребление солений следует людям с заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек.

Ранее немецкий диетолог Андра Шмидт рассказала о привычках, которые мешают похудеть. В этом списке оказались недосыпание, утренний стресс и употребление кофе сразу после пробуждения.