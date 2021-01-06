В США заявили о необходимости пересмотреть стратегию нацбезопасности

Новой администрации США стоило бы пересмотреть ядерную доктрину, а также ряд других стратегий национальной безопасности. Об этом 5 января заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Угроза меняется столь быстро, что даже с учетом времени, прошедшего с момента (подготовки) последней ядерной доктрины, оправданным было бы еще раз взглянуть на это, чтобы гарантировать поддержку нашей стратегии и наличие достаточного потенциала для ее реализации», — передает его слова ТАСС.

По мнению Ричарда, у США «та же самая стратегия» нацбезопасности, что была принята в начале 1960-х годов. В ней отсутствуют отдельные аспекты ядерного сдерживания или сдерживания в киберпространстве.

При этом, если дробить доктринальные документы на узкие сферы, то упускается из виду «целостность стратегических угроз стране и союзникам», считает он.

Ранее, 10 декабря, была опубликована новая национальная космическая стратегия США, в которой утверждается, что космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.