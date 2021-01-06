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В Алеппо восстановили офтальмологический центр

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Сирийские строители восстановили офтальмологический центр в провинции Алеппо, который был разрушен боевиками, рассказал журналистам представитель строительной компании Мухаммед эт-Таих.

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По его словам, здание, которое являлось частью медицинского городка, было разрушено практически до основания. Его отстроили заново всего за три месяца.

До войны клиника, рассчитанная на 400 пациентов, была самой крупной в провинции и за ее пределами, пояснил руководитель департамента здравоохранения города Алеппо Зияд Хаштаха.

«К нам ездили люди со всей провинции, поскольку только у нас работали профильные специалисты. Приезжали люди из провинций Ракка и Идлиб», — рассказал эт-Таих.

Террористы в ходе городских боев захватили медицинский комплекс и превратили его в тюрьму, разместив в нем командный пункт. Позднее во время отступления они взорвали большинство корпусов клиники.

Теперь строителям необходимо построить новые здания для детской клиники, медицинского колледжа и студенческого общежития. Кроме того, медучреждения необходимо оснастить дорогостоящим оборудованием. Данный проект является одним из самых крупных в программе по восстановлению Алеппо.

В декабре в наиболее пострадавших во время войны восточных районах сирийского Алеппо начали восстанавливать дороги.

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