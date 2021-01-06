Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Сборная России ведет 1:0 в матче с Финляндией на молодежном ЧМ
Экономика
Страны ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти на февраль и март
Мир
«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира
Мир
Викторию Нуланд выдвинули на должность заместителя госсекретаря США
Мир
Иранский реактор назвали в честь убитого физика-ядерщика Фахризаде
Мир
США заявили о возможной причастности РФ к кибератаке на госучреждения
Экономика
Путин призвал власти Москвы «не прибедняться»
Общество
Возбуждено уголовное дело после ДТП с шестью жертвами в Смоленской области
Экономика
Всемирный банк оценил влияние вакцинации на восстановление экономики РФ

Путин призвал власти Москвы «не прибедняться»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что в 2021 году Москве не потребуются заимствования, так как бюджет города сбалансированный, и призвал городские власти «не прибедняться».

Проверка на прочность: Москва подводит итоги года
Как столица выходила из кризиса и продолжала развиваться

Во время выступления на совещании по социальным вопросам во вторник, 5 января, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город намерен взять заимствования, которые готов обеспечить.

«Бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, всё у вас в порядке», — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин высказал надежду, что в следующем году Москва сможет помочь и регионам.

В свою очередь, Сергей Собянин заверил, что все социальные обязательства перед жителями столицы будут выполнены.

21 декабря 2020 года Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021–2023 годы. На 2021 год общий объем доходов бюджета города предусматривает 2,6 млрд рублей, общий объем расходов — 3,1 млрд рублей.

Основным фактором роста доходов должно стать увеличение поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов малых и средних предприятий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020