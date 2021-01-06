Путин призвал власти Москвы «не прибедняться»

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что в 2021 году Москве не потребуются заимствования, так как бюджет города сбалансированный, и призвал городские власти «не прибедняться».

Во время выступления на совещании по социальным вопросам во вторник, 5 января, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что город намерен взять заимствования, которые готов обеспечить.

«Бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, всё у вас в порядке», — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин высказал надежду, что в следующем году Москва сможет помочь и регионам.

В свою очередь, Сергей Собянин заверил, что все социальные обязательства перед жителями столицы будут выполнены.

21 декабря 2020 года Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021–2023 годы. На 2021 год общий объем доходов бюджета города предусматривает 2,6 млрд рублей, общий объем расходов — 3,1 млрд рублей.

Основным фактором роста доходов должно стать увеличение поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов малых и средних предприятий.