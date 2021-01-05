ЦИК Украины планирует провести выборы на отдельных территориях Донбасса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) с просьбой предоставить выводы о возможности проведения первых местных выборов на отдельных подконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 5 января на сайте ЦИК Украины.

«В перечень таких общин входят десять сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области», — говорится в сообщении.

Соответствующие выводы должны быть предоставлены в ЦИК до 15 января.

15 декабря Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержали 304 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом в закон не включена «формула Штайнмайера», прописанная в Минских соглашениях и регулирующая порядок проведения местных выборов в регионе.

Власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса в 2014 году. Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в конфликт в Донбассе. Россия эти обвинения отрицает, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Переговоры об урегулировании ситуации ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Москва регулярно указывает, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства как на нормандском саммите в декабре прошлого года, так и в рамках Минских договоренностей.