Майкрософт, возможно, изменит внешний вид Windows в ближайшее время

В Microsoft планируют радикально изменить внешний вид Windows. Информацию об этом компания указала в вакансии, размещенной на сайте IT-гиганта, передает телеканал «Известия».Однако вскоре после публикации объявление было удалено. Сообщалось, что сотруднику предстоит работать над новой операционной системой. Возможно, речь шла о концепции Fluent Design, которую в Microsoft недавно анонсировали. Изменения могут произойти во второй половине 2021 года.

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