Более 760 детских садов планируется построить в России в 2021 году

В России в текущем году планируется построить 767 детских садов на 112 тыс. мест. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по вопросам социальной защиты населения 5 января.

«По итогам 2020 года за счет всех источников финансирования на территории Российской Федерации введено 828 детских садов общей мощностью 122 тыс. мест. В 2021 году планируется ввести 767 детских садов на 112 тыс. мест», — доложила Голикова президенту РФ Владимиру Путину.

Доступность дошкольного образования в стране вице-премьер оценила в 98%.

В конце декабря Голикова сообщала о планах ввести в 2021 году еще 68,7 тыс. мест в детских садах, а также более 1 млн новых мест в школах к концу 2024 года.

13 ноября стало известно, что с 2021/22 учебного года в школах, колледжах и вузах начнут действовать новые воспитательные программы.

План мероприятий, разработанный в рамках стратегии развития воспитания, содержит 33 пункта по семи направлениям. В частности, это совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями и проведение исследований о влиянии информационной среды на формирование взглядов детей.