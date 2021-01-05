В Сочи назвали причины лесных пожаров

Засушливое лето, а также сухая зима стали причинами лесных пожаров в Сочи. Об этом во вторник, 5 января, заявил замдиректора Сочинского национального парка, главный лесничий Максим Лянгузов.

«Было очень засушливое лето, сухая солнечная зима. Листвы до 40–50 см. Она горит как порох, поэтому очень быстро идет распространение огня. В течение двух минут огонь распространяется на площади до 20 кв. м», ― цитирует его пресс-служба администрации города.

При этом, по словам начальника управления по городу Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Скрыльникова, причиной всех возгораний является человеческий фактор.

Накануне в пресс-службе городской администрации отметили, что природные пожары на территории Сочи могли возникнуть из-за халатности местных жителей, выявлено несколько фактов намеренного поджога.

К утру 4 января на территории Сочи были зафиксированы возгорания лесной подстилки на границе Туапсинского и Солохаульского лесничеств, на горе Кума в Хостинском районе, а также в Лазаревском районе на Черной Горе.

Подчеркивалось, что в Сочи продолжает работать межведомственный штаб пожаротушения. Также осуществляется мониторинг складывающейся обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.