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Власти назвали поджоги возможной причиной природных пожаров в Сочи

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Природные пожары на территории Сочи могли возникнуть из-за халатности местных жителей, выявлено несколько фактов намеренного поджога. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что соответствующая информация была получена от начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта Олега Жановича. Документы переданы в органы дознания УВД.

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К утру понедельника на территории Сочи были зафиксированы возгорания лесной подстилки на границе Туапсинского и Солохаульского лесничеств, на горе Кума в Хостинском районе, а также в Лазаревском районе на Черной Горе.

«По состоянию на 14:00 04.01.2021 на территории муниципального образования Сочи Краснодарского края локализованы все три возгорания лесной подстилки. Всего к тушению привлекаются силы и средства от единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС — 187 человек и 42 единиц техники», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что в Сочи продолжает работать межведомственный штаб пожаротушения. Также осуществляется мониторинг складывающейся обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.

Сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи загорелась на площади около 500 кв. м в пятницу, 1 января. К ликвидации огня были привлечены 64 человека и 13 единиц техники. На усиление прибывали сотрудники Туапсинского лесничества.

Сообщалось, что в тушении природного пожара в Сочи будет применяться вертолет Ка-32. Всего на территории Краснодарского края действовало шесть возгораний лесной подстилки.

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