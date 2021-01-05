В Минздраве заявили о высокой эффективности вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую эффективность и безопасность. Об этом во вторник, 5 января, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», ― сказал он.

Замглавы ведомства подчеркнул, что решение о регистрации препарата принималось в том числе с учетом данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы.

Фисенко добавил, что этот шаг в условиях распространения коронавируса был оправдан, так как позволял обеспечить защиту населения от COVID-19 в сжатые сроки.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавирусной инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

По последним данным, в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровели 2 662 668 человек.

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