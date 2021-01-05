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В России за сутки выявили 24 246 случаев заболевания COVID-19

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За минувшие сутки в России зафиксировали 24 246 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649) и Московской области (1131).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 632 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровело 2 662 668 человек.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 800 тыс. жителей страны уже сделали прививку от коронавируса.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и представитель организации в России Мелита Вуйнович 2 января отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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