В ЕС дождались выводов МАГАТЭ по Ирану

Решение Ирана по обогащению урана в США назвали шантажом. Представитель Госдепа выразил надежду, что Международное агентство по атомной энергии будет следить за ситуацией и сообщит о любой новой ядерной деятельности Ирана, передает телеканал «Известия». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие. В иранском МИД заявления Нетаньяху отвергли. Министр иностранных дел Аббас Аракчи считает, что подозрения не имеют под собой оснований. Иран запустил процесс обогащения урана до 20%. Ранее Иран обогащал уран до 4,5%. Концентрация вещества до 20% позволяет производить оружие.

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