В общем зачете ралли «Дакар» лидирует Дмитрий Сотников
Дмитрий Сотников выиграл 2-й этап ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошёл спецучасток за 4 часа 37 мин. и 44 секунды, передает телеканал «Известия». Вторым финишировал ещё один россиянин Айрат Мардеев. Замкнул тройку лидеров Сергей Вязович на МАЗе. Экипаж Антона Шибалова занял шестую позицию. Андрей Каргинов финишировал 11-м. В общем зачёте после двух дней гонки лидирует Сотников. Вторым идёт белорус Сергей Вязович, замыкает тройку Антон Шибалов. В зачёте внедорожников второй этап выиграл Нассер Аль-Аттия. Катарский гонщик преодолел дистанцию в 457 км за 4 часа 3 мин. 14 сек. Россиянин Владимир Васильев финишировал девятым.
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