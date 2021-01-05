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В общем зачете ралли «Дакар» лидирует Дмитрий Сотников

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Дмитрий Сотников выиграл 2-й этап ралли «Дакар». Экипаж «КАМАЗ-мастер» прошёл спецучасток за 4 часа 37 мин. и 44 секунды, передает телеканал «Известия». Вторым финишировал ещё один россиянин Айрат Мардеев. Замкнул тройку лидеров Сергей Вязович на МАЗе. Экипаж Антона Шибалова занял шестую позицию. Андрей Каргинов финишировал 11-м. В общем зачёте после двух дней гонки лидирует Сотников. Вторым идёт белорус Сергей Вязович, замыкает тройку Антон Шибалов. В зачёте внедорожников второй этап выиграл Нассер Аль-Аттия. Катарский гонщик преодолел дистанцию в 457 км за 4 часа 3 мин. 14 сек. Россиянин Владимир Васильев финишировал девятым.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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