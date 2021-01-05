США разместили ударные беспилотники в Румынии

Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВВС США MQ-9 Reaper и около 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

«Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО», — говорится в пресс-релизе командования.

Отмечается, что беспилотники и военнослужащие размещаются в Румынии «на длительное время», однако не указывается, на какое именно.

Как подчеркнул генерал Джеффри Харриган, размещение БПЛА в регионе «обнадеживает союзников и партнеров», но в то же время дает понять противникам, что ВВС США могут дать ответ «на любую возникающую угрозу».

В июне стало известно, что MQ-9 Reaper временно перебросят в Эстонию. Отмечалось, что целью перебазирования является поддержка разведывательных миссий союзников США по НАТО.

В США и Европе не редко звучат заявления о возможном военном столкновении с РФ. Однако Москва неоднократно указывала, что не намерена ни с кем воевать и лишь вынуждена укреплять оборону в ответ на растущие силы НАТО у российских границ.

MQ-9 Reaper — беспилотник, оборудованный турбовинтовым двигателем. Его скорость может достигать более 400 км в час. Максимальная продолжительность полета — 24 часа.