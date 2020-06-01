США усилили активность у границ РФ после выхода из ДОН

После предпринятых шагов по разрушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу (ДОН) США значительно увеличили военную активность вблизи российских границ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской 1 июня.

«В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов», — сказал Рудской.

В частности, участились полеты американских B-1B у границ России в 10 км от Калининградской области.

Во всех случаях сближения самолетов США с границами РФ российские средства ПВО обнаруживали воздушные суда, устанавливали непрерывный контроль за ними и осуществляли меры по предотвращению инцидентов, а расчеты ПВО были готовы к немедленному применению.

Кроме того, повысилась активность авиации НАТО, страны — участницы альянса продолжают работу по наращиванию инфраструктуры противоракетной обороны (ПРО) в Польше, какая уже была развернута в Румынии.

Несмотря на пандемию коронавируса, увеличилось количество мероприятий боевой учебы, имеющих явную антироссийскую направленность. Наиболее крупными стали учения «Защитник Европы – 2020» (Defender Europe 2020), в ходе которых предусматривалась переброска контингента американских войск из США в Европу. Маневры отрабатывались на полигонах вблизи границ РФ, а в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории России.

«Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер», — отметил Рудской.

Подобная активность США и их союзников по НАТО, прикрываемая надуманной угрозой «о российской агрессии», разрушает «сложившуюся систему безопасности в Европе», подчеркнул начальник ГОУ Генштаба.

В последний раз американские В-1В приблизились к границам РФ в небе над Черным и Балтийским морями 29 мая. Для перехвата бомбардировщиков в воздух были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа РФ. Как только российские самолеты приблизились к американским на безопасное расстояние, те сменили направление полета, пишет «Газета.ру».

О выходе из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, обвинив Россию в несоблюдении условий договора. Решение вступит в силу через шесть месяцев. В частности, Вашингтон упрекает Москву в нарушении условий договора при отказе доступа к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль границы с регионами Абхазии и Южной Осетии, так как они являются независимыми государствами.

В МИД РФ решение США назвали прискорбным. В ведомстве отметили, что Вашингтон не раз нарушал условия договора, и призвали США опубликовать список российских объектов, съемку которых они провели за последние годы.

Решение Трампа раскритиковали члены конгресса США, назвав такой шаг «пощечиной союзникам в Европе», и главы МИД сразу 10 европейских стран. В НАТО считают, что США могут пересмотреть решение о выходе из ДОН, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с границей Грузии.