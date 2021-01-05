В московских электричках в новогодние праздники забыли мандарины и ящик шампанского
Пассажиры пригородных поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в новогодние праздники забыли в электричках ящик шампанского, новый ноутбук и мандарины. Об этом сообщили во вторник, 5 января, в пресс-службе ЦППК.
«В этот период в поездах ЦППК оставили 5 пакетов и сумок. В одном из них оказалась ценная вещь: в поезде забыли подарочную коробку с ноутбуком. Встречаются среди утерянных вещей и другие интересные предметы: в преддверии нового года в электропоездах были оставлены ящик шампанского, пакет мандаринов, мешок с мишурой, гирляндами и конфетами», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Всего в 2020 году в пригородных поездах забыли около 400 пакетов и коробок. Чаще всего пассажиры искали кошельки, документы, зонты и головные уборы.
В пресс-службе рассказали, что при обнаружении оставленных вещей, работники подразделения транспортной безопасности информируют локомотивную бригаду, оцепляют место, а затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают предметы.
В январе минувшего года сообщалось, что пассажиры московскогo метрo в новогоднюю ночь забыли в поездаx и на станцияx мешок с подарками, посох, костюм снегурочки и балалайку.
Отмечалось, что послe новогодней ночи в подземке остались подарочный плед с оленями, три бороды Дедов Морозов, гирлянды, несколько мобильныx телефонов, два детскиx рюкзакa c билетами на елку.