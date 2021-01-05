Метеорологи пообещали России погодные аномалии

В России ожидаются погодные аномалии: на Алтае, в Новосибирске термометры покажут до –43. Морозы также придут в Свердловскую, Курганскую, Омскую области. Сильно похолодает на Урале и в Сибири: температура опустится до минус 25–30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов. А в Якутии и на Таймыре температура превысит норму на 25 градусов.

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