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Стоматолог рассказал об опасности алкоголя для здоровья зубов

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Специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik 5 января рассказал об опасном влиянии крепких алкогольных напитков на здоровье зубов.

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По словам специалиста, спиртное нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров, в то время как всем органам в полости рта необходимо хорошее кровоснабжение. Таким образом, чрезмерное употребление спиртного, по его словам, изнашивает зубочелюстную систему.

Также Смирнов посоветовал готовиться к праздникам заранее, чтобы избежать экстренного похода к врачу во время каникул.

«Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее», — заключил он.

1 января стоматолог Сухайль Мохиуддин предупредил об опасности зубных щеток, поскольку на них часто остаются остатки зубной пасты, а также частички пищи, которые приводят к образованию миллионов бактерий.

Как отметил дантист, простого споласкивания щетки под краном недостаточно, ее нужно мыть с мылом, которое необходимо затем тщательно смыть с щетинок.

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