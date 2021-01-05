В Словакии подтвердились случаи заболевания новым штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, сообщил министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

«Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце, специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую «английскую мутацию», — написал он в Facebook в понедельник, 4 января.

NOVÝ VARIANT KMEŇA KORONAVÍRUSU ŠÍRIACI SA Z JUŽNÝCH OBLASTÍ ANGLICKA JE POTRVDENÝ UŽ AJ NA SLOVENSKU Ešte medzi... Опубликовано Marek Krajčí Понедельник, 4 января 2021 г.

Ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Бразилии. Одной из инфицированных является 25-летняя жительница Сан-Паулу, контактировавшая с людьми, которые приехали из Великобритании. Вторым заразившимся стал ее 34-летний знакомый.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.