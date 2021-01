Канада ведет со счетом 3:0 в матче молодежного ЧМ против России

Молодежная сборная Канады по хоккею ведет в счете против российской сборной, пишет «Спорт-Экспресс» во вторник, 5 января.

Полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года проходит в Эдмонте. После первого периода счет составляет 3:0 в пользу канадской сборной. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Кол Перфетти.

Российская сборная осталась в меньшинстве после удаления Василия Подколзина на четвертой минуте за опасную игру высоко поднятой клюшкой против защитника Боуэна Байрама.

Knees not weak, arms not heavy, it's COLE PERFETTI #WorldJuniors pic.twitter.com/tKJbNrs1aa