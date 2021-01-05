PSA сливается с Fiat Chrysler

Акционеры французской PSA одобрили слияние с Fiat–Chrysler. На рынке появится новый автоконцерн Stellantis, передает телеканал «Известия».

Дату окончательного создания компании объявят чуть позже. Сделку по слиянию ранее одобрила Еврокомиссия.

О намерении компании объявили еще в 2019 году. Предполагалось, что реализация плана займет 12–15 месяцев.

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