В России могут снизиться цены на мясо

Цены на мясо в России в 2021 году снизятся. Такое мнение высказал руководитель центра аналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов, передает телеканал «Известия».

Свинина может в среднем подешеветь на 5%. Это примерно 10-14 рублей. На стоимость может повлиять избыток предложения.

По мнению эксперта, мяса выпускают больше, чем требуется потребителю.

Следом за свининой подешевеет и птица. А вот стоимость говядины сохранится на прежнем уровне уверены в Минсельхозе.

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