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Трамп пообещал представить «истинные» итоги выборов

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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал представить
«истинные» итоги прошедших выборов, передает телеканал «Известия».

Он выступит на митинге в Джорджии. В штате пройдет второй тур выборов в сенат. Трамп собирается поддержать кандидатов-республиканцев.

Ранее опубликовали разговор президента с госсекретарем штата. Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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