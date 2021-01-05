Трамп пообещал представить «истинные» итоги выборов
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал представить
«истинные» итоги прошедших выборов, передает телеканал «Известия».
Он выступит на митинге в Джорджии. В штате пройдет второй тур выборов в сенат. Трамп собирается поддержать кандидатов-республиканцев.
Ранее опубликовали разговор президента с госсекретарем штата. Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.
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