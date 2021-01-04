В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова «аминь»

В американском конгрессе прозвучала женская форма слова «аминь», что вызвало возмущение у консерваторов, пишет 4 января Daily Mail.

Так, во время первого заседания в 2021 году конгрессмен от Демократической партии Эмануэль Кливер произносил молитву «во имя монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами в разных религиях». Он закончил ее фразой «Amen and a-women».

Как пишет издание, политик мог по ошибке придать гендерное значение слову amen («аминь»), приняв часть слова — «men» — за слово «мужчины».

В свою очередь, конгрессмен-республиканец Гай Решенталер выразил возмущение таким словообразованием.

«Молитва на открытии 117-го конгресса закончилась словами «аминь и а-женщины». Аминь — это латинское слово, которое значит «да будет так». Это слово не имеет рода. К сожалению, факты для прогрессивных [демократов] не имеют значения. Невероятно», — написал он в своем Twitter.

23 ноября стало известно, что Оксфордский словарь не смог выделить одно слово 2020 года, вместо него он представил новые явления, возникшие в английском языке за этот год.