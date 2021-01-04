В топ-10 банков средняя максимальная ставка по вкладам — 4,49%

Средняя максимальная ставка по вкладам осталась на уровне — 4,49%. Представлены данные за декабрь 2020 года. Проанализирована ситуация в топ-10 банков России, сообщает телеканал «Известия». Ранее в октябре ставки по вкладам были на уровне 4,33%. После улучшения экономики страны росли и депозиты. Мониторинг провели сотрудники Центробанка. Средняя максимальная ставка — ориентир для рынка депозитов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.