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В топ-10 банков средняя максимальная ставка по вкладам — 4,49%

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Средняя максимальная ставка по вкладам осталась на уровне — 4,49%. Представлены данные за декабрь 2020 года. Проанализирована ситуация в топ-10 банков России, сообщает телеканал «Известия». Ранее в октябре ставки по вкладам были на уровне 4,33%. После улучшения экономики страны росли и депозиты. Мониторинг провели сотрудники Центробанка. Средняя максимальная ставка — ориентир для рынка депозитов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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