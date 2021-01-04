Вакцинация от COVID-19 в Германии идет слишком медленно

Spiegel: в Германии слишком медленно прививают от COVID-19. Власти ФРГ и всего Евросоюза обвиняют в провальной стратегии закупок препаратов для прививок, передает телеканал «Известия». Евросоюз сделал ставку на компании Sanofi и AstraZeneca. Но эти производители пока вынуждены были отложить сертификацию своих препаратов. Некоторые немецкие политики полагают, что вакцину можно было заказать у множества разработчиков. Руководство немецкой компании BioNTech и американской Moderna заявили, что способны обеспечить Германию нужным количеством доз препарата от COVID-19.

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