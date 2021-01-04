Спецслужбы Польши пресекли подготовку теракта против мусульман

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) возбудило уголовное дело о подготовке теракта на мусульманскую религиозную общину, задержаны несколько человек. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, сообщает Polskie Radio 24.

По его словам, нападение должно было быть совершено «на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ».

По данным ABW, задержанные выступали «против исламизации Польши».

«Обвиняемые демонстрировали крайне радикальные взгляды, один из них публично указал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений, ненависти на почве национальных, этнических, расовых и религиозных различий», — проинформировал Жарын.

Второй преступник, как сообщается, создал манифест, в котором выражаются его «личные предубеждения, исламофобия и содержится призыв к преследованию приезжих из-за пределов Польши: от хулиганских действий и запугивания до применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ».

В ходе обысков в помещениях, принадлежащих обвиняемым, были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы.

В 2019 году спецслужбы Польши задержали мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта в стране. Тогда сообщалось, что мужчина планировал теракт в общественном месте в качестве мести противникам исламской религии.