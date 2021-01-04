Пляжи Рио-де-Жанейро забиты несмотря на всплеск заболеваемости

Несмотря на пандемию пляжи Рио-де-Жанейро переполнены. На знаменитых Копакабане и Ипанеме яблоку негде упасть, передает телеканал «Известия». Люди купаются и загорают, забыв о безопасной дистанции. В городе стоит тридцатиградусная жара. При этом число заражённых коронавирусом в стране растёт — их уже более 7,7 млн человек. В Рио — почти 436 тыс. случаев заболевания. По количеству заражённых Бразилия на третьем месте в мире.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.