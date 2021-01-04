Санкт-Петербург впервые обошел Москву по приросту новых случаев COVID-19

За минувшие 24 часа в России выявлено 23 351 новый случай заболевания COVID-19 в 84 регионах. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге — 3657

Москва, где ранее обычно выявляли больше всего случаев коронавируса, оказалась на втором месте — 3591 случай. Это минимум с 8 октября.

За минувшие сутки в России зафиксировано 482 летальных исхода, полностью выздоровелb 21 154 человека.

Как следует из подсчетов ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник опустился до 0,92. Это минимум с 28 июня.

Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. По его мнению, эпидемиологическая ситуация может улучшиться в стране в феврале. В Москве, как подчеркнул инфекционист, это случится немного раньше — в конце января.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. В ведомстве подчеркивали, что в случае сохранения приверженности населения к соблюдению ограничительных рекомендаций стабилизация эпидпроцесса закрепится. В случае нарушения эпидемиологических мер возможен «откат к прежним значениям».

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