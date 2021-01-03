Инфекционист дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Такое заявление в воскресенье, 3 января, сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, снижение количества новых случаев заболевания не свидетельствует о стабилизации общей ситуации.

«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам», — пояснил Тимаков в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация может улучшиться в стране в феврале. В Москве, как подчеркнул инфекционист, это случится немного раньше — в конце января.

Медик также рекомендовал гражданам не расслабляться и соблюдать предписанные властями и врачами меры безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции.

Ранее в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что столица находится на пике заболеваемости COVID-19. По словам главы города, таких значений не было за весь период. В настоящее время на амбулаторном и стационарном лечении находится порядка 130 тыс. человек, добавил мэр.

Также в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. В ведомстве подчеркивали, что в случае сохранения приверженности населения к соблюдению ограничительных рекомендаций стабилизация эпидпроцесса закрепится. В случае нарушения эпидемиологических мер возможен «откат к прежним значениям».

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 236 787 случаев заражения, выздоровели 2 618 882 человек, умерли 58 506.

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