ФССП арестовали 4,6 тыс. автомобилей должников за 2020 год

В 2020 году приставы арестовали более 4,6 тыс. автомобилей должников. В январе–ноябре в розыске числилось 43,1 тыс. машин. Около 2 тыс. из них принадлежат задолжавшим по алиментам, сообщает телеканал «Известия». По данным федеральной службы судебных приставов, число исполнительных производств растёт четвертый год подряд. Наибольшее количество должников проживают в Москве, Подмосковье и в Краснодарском крае. В прошлом году в исполнении находились около 103,8 млн постановлений о взыскании задолженностей.

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