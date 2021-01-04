По данным британской газеты The Sunday Times, Польша требует экстрадиции 97-летней немки. Варшава утверждает, что в 1944 по 1945 год женщина работала охранником в концлагере флоссенбюрг, передает телеканал «Известия». По версии следствия, подозреваемая причастна к пыткам сотен участниц варшавского восстания. Женщина могла содействовать расстрелу двух польских девушек. Комментариев со стороны Берлина пока не последовало.

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