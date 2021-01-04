На полуострове Урла-Чешме обнаружили храм богини любви и красоты

Археологи обнаружили в Турции 2500-летний храм Афродиты. Фрагменты древнего сооружения нашли на полуострове Урла-Чешме на востоке страны, передает телеканал «Известия». Храм богини любви и красоты, по оценкам специалистов построен в VI веке до н. э. В раскопках группе археологов помогали местные жители. Они также помогали в охране руин древних поселений от вандалов и «чёрных копателей».

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