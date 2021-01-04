Трамп выступит с «победной» речью в Джорджии

Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник, 4 января, с «победной» речью в Джорджии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно распространенному Белым домом ежедневному расписанию Трампа, он будет работать с раннего утра до позднего вечера, сделает много звонков и проведет много встреч.

В 6:10 вечера (02:10 мск 5 января) глава государства намерен отправиться на победный митинг в Долтон, штат Джорджия.

В документе не уточняется, какую именно победу планирует отмечать Трамп. Формальным поводом для поездки президента в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат, назначенных на 5 января.

По официальным данным, победу в Джорджии одержал соперник Трампа по президентской гонке — демократ Джо Байден.

Ранее в воскресенье газета The Washington Post писала, что Трамп во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах.

В Джорджии на 5 января 2021 года запланирован второй тур выборов в сенат, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Республиканец Трамп ранее убеждал жителей штата проголосовать за своих однопартийцев, добивающихся переизбрания.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.