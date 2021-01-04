Поиски погибших моряков с судна «Онега» завершены

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое затонуло в Баренцевом море, прекращены. Об этом в понедельник, 4 января, ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — приводит агентство слова собеседника.

Утром 28 декабря «Онега» с рыбаками затонула в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». Велись поиски 17 человек.

29 декабря в Мурманской области был объявлен траур. Правительство региона сообщило об оказании помощи семьям погибших.

31 декабря активная фаза поисково-спасательной операции была прекращена, но в тот же день было принято решение продолжить поиски.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

В Росрыболовстве ранее заявляли, что возможной причиной крушения стали обледенение судна при шторме и несоблюдение техники безопасности.