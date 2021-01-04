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Премьер-министр Японии выразил намерение развивать отношения с РФ

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в понедельник, 4 января, заявил о своем намерении развивать отношения с Россией и другими соседними странами. Об этом он объявил на новогодней пресс-конференции, передает «РИА Новости».

По словам главы кабмина, Япония настроена и впредь «на стабильные отношения с Китаем, Россией и соседними странами», при этом Суги отметил необходимость укрепления союзнических отношений с США.

Ранее в ходе своего новогоднего обращения к жителям страны глава правительства заявил, что Япония играет лидирующую роль в построении мирового порядка новой эпохи после пандемии коронавирусной инфекции.

Суга также отметил, что кризис, сложившийся в мире в связи с распространением коронавируса, напомнил о необходимости солидарности мирового сообщества. Премьер Японии добавил, что страна нацелена на реализацию концепции сплоченного мира.

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