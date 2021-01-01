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Премьер Японии заявил о лидирующей роле страны в построении новой эпохи

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Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга заявил, что страна играет лидирующую роль в построении мирового порядка новой эпохи после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в ходе своего новогоднего обращения к жителям страны.

Суга также отметил, что кризис, сложившийся в мире в связи с распространением коронавируса, напомнил о необходимости солидарности мирового сообщества. Премьер Японии добавил, что страна нацелена на реализацию концепции сплоченного мира.

Олицетворением мировой сплоченности Суга назвал Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио летом 2021 года. Он также уточнил, что Япония готовится к их надежному и безопасному проведению.

31 декабря сообщалось, что правительство Японии может пойти на введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС), если стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не удастся взять под контроль.

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