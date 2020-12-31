В Японии заявили о возможном режиме ЧС при росте числа заболевших COVID

Правительство Японии может пойти на введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС), если стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не удастся взять под контроль. Об этом в своем Twitter сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутори Нисимура в четверг, 31 декабря.

По его словам, если распространение инфекции продолжится на существующем уровне, то власти могут объявить о введении режима ЧС ради защиты жизней людей. Нисимура отметил, что власти должны взять распространение коронавируса под контроль любой ценой.

По данным портала Worldometer на 31 декабря, в Японии зафиксировано 226 596 случаев коронавируса. С начала пандемии скончалось 3349 пациентов с выявленным COVID-19, выздоровело 189 466 человек.