В Москве с 4 января открыта вакцинация для новых групп граждан

В Москве открыта вакцинация для новых групп граждан. Прививки могут сделать сотрудники банков, работники органов власти, сотрудники бюджетных учреждений. Процедурные пункты специально не закрывали в праздники. Власти рассчитывают, что москвичи используют каникулы и сделают прививки, передает телеканал «Известия».

Прививки в столице начали делать в начале декабря. Первыми «Спутник V» получили медработники и специалисты соцслужб. Каждую неделю список вакцинируемых расширяется — на процедуру могут записаться журналисты, работники транспорта, сферы культуры, торговли, москвичи старшего возраста. Сейчас в Москве работает 70 пунктов вакцинации.

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