Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность

Новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 в воскресенье, 3 января, впервые заработал на полную мощность. Об этом сообщил оператор российских АЭС концерн «Росэнергоатом» на своей странице в «ВКонтакте».

«Сегодня в 14.10 энергоблок выведен на номинальный уровень мощности: тепловая мощность — 3200 МВт; электрическая — 1165 МВт», — сказано в сообщении.

На этом уровне мощности на блоке № 6 ВВЭР-1200 продолжатся статические и динамические испытания.

Мощность новых энергоблоков ЛАЭС на 20% выше прежних, а срок службы увеличен в 2 раза — до 60 лет.

Ленинградская атомная электростанция — крупнейшая в России по суммарной установленной электрической мощности и единственная с двумя типами реакторов. Она находится в городе Сосновый Бор в 40 километрах от Санкт-Петербурга.

23 октября на Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») подключили к системе новый энергоблок N6 с реактором ВВЭР-1200 (или блок N2 ЛАЭС-2). Энергоблок синхронизировали с сетью, он вышел на мощность 240 МВт.

В конце августа «Росэнергоатом» заявил, что состоялся пуск ядерного реактора энергоблока № 2 на ЛАЭС-2. Отмечалось, что мощность реакторной установки будут постепенно повышать, а осенью энергоблок подключат к сети, чтобы выдать в нее первые киловатт-часы.