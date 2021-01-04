Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек
Мир
Эксперты признали 2020 год одним из самых безопасных для гражданской авиации
Мир
Помпео заявил о самой жесткой политике к РФ у администрации Трампа
Мир
Губернатор сирийской Хамы рассказал о нападении на три автобуса
Мир
На юге Йемена у базы саудовских войск прогремел взрыв
Мир
Глава дипломатии ЕС назвал убийства в Нигере варварскими действиями
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов

Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 в воскресенье, 3 января, впервые заработал на полную мощность. Об этом сообщил оператор российских АЭС концерн «Росэнергоатом» на своей странице в «ВКонтакте».

Маска для АЭС: ученые разработали новый фильтр для радиоактивного йода
Технологическое решение позволит на порядок удешевить эксплуатацию оборудования на станциях

«Сегодня в 14.10 энергоблок выведен на номинальный уровень мощности: тепловая мощность — 3200 МВт; электрическая — 1165 МВт», — сказано в сообщении.

На этом уровне мощности на блоке № 6 ВВЭР-1200 продолжатся статические и динамические испытания.

Мощность новых энергоблоков ЛАЭС на 20% выше прежних, а срок службы увеличен в 2 раза — до 60 лет.

Ленинградская атомная электростанция — крупнейшая в России по суммарной установленной электрической мощности и единственная с двумя типами реакторов. Она находится в городе Сосновый Бор в 40 километрах от Санкт-Петербурга.

23 октября на Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») подключили к системе новый энергоблок N6 с реактором ВВЭР-1200 (или блок N2 ЛАЭС-2). Энергоблок синхронизировали с сетью, он вышел на мощность 240 МВт.

В конце августа «Росэнергоатом» заявил, что состоялся пуск ядерного реактора энергоблока № 2 на ЛАЭС-2. Отмечалось, что мощность реакторной установки будут постепенно повышать, а осенью энергоблок подключат к сети, чтобы выдать в нее первые киловатт-часы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020