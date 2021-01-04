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В турецкой провинции Измир обнаружен 2500-летний храм Афродиты

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На западе Турции на полуострове Урла-Чешме археологи во время раскопок был обнаружены руины храма Афродиты, датируемые VI-м веком до нашей эры. Об этом сообщила газета Daily Sabah.

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Во время работ в части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в провинции Измир, ученые нашли 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них и руины храма Афродиты возрастом 2,5 тыс. лет.

По словам участвовавшей в раскопках археолога Элиф Копарал из университета искусств имени Мимара Синана, в то время древнегреческая богиня любви, красоты и страсти была одной из самых почитаемых.

«Это захватывающие и впечатляющее открытие», — подчеркнула специалист.

Исследователь также отметил, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году и обнародованы в научном журнале.

Археолог особенно отметила роль местных жителей, с которыми на протяжении нескольких лет раскопок сотрудничали ученые. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.

28 декабря археологи обнаружили в Иерусалиме древние артефакты. Раскопки проводились в районе Гефсиманского сада. Среди находок — миква, водный резервуар для ритуального омовения возрастом около 2000 лет.

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