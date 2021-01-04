В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 83 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в воскресенье 3 января.

Всего за прошедшие сутки в мире было выявлено более 740 тыс. заболевших. Общее число случаев коронавирусной инфекции составило 83 322 449 человек. Число летальных случаев COVID-19 составило 1 813 412 пациентов, из них более 12,5 тыс. за последние 24 часа.

2 января глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

29 декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем. Керкхове добавила, что в ВОЗ есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса.