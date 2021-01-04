Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек
Мир
Эксперты признали 2020 год одним из самых безопасных для гражданской авиации
Мир
Помпео заявил о самой жесткой политике к РФ у администрации Трампа
Мир
Губернатор сирийской Хамы рассказал о нападении на три автобуса
Мир
На юге Йемена у базы саудовских войск прогремел взрыв
Мир
Глава дипломатии ЕС назвал убийства в Нигере варварскими действиями
Мир
Оппозиция Британии потребовала ввести национальный карантин в течение 24 часов
Сюжет:

В ВОЗ заявили о росте числа случаев COVID-19 в мире до 83 млн человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 83 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в воскресенье 3 января.

Всего за прошедшие сутки в мире было выявлено более 740 тыс. заболевших. Общее число случаев коронавирусной инфекции составило 83 322 449 человек. Число летальных случаев COVID-19 составило 1 813 412 пациентов, из них более 12,5 тыс. за последние 24 часа.

2 января глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге и представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

29 декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем. Керкхове добавила, что в ВОЗ есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020