Пьяная компания в Москве отметила Новый год стрельбой из ружья

Трое жителей Москвы устроили стрельбу из ружья в воздух возле подъезда дома на улице Герасима Курина на западе столицы. Инцидент произошел в ночь на 1 января.

Местные жители затем обнаружили около подъезда гильзы, о чем сообщили в полицию, передает РЕН ТВ.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства массового дебоша со стрельбой, который произошел в столичном районе Гольяново.