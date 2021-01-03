Пьяная компания в Москве отметила Новый год стрельбой из ружья
Трое жителей Москвы устроили стрельбу из ружья в воздух возле подъезда дома на улице Герасима Курина на западе столицы. Инцидент произошел в ночь на 1 января.
Местные жители затем обнаружили около подъезда гильзы, о чем сообщили в полицию, передает РЕН ТВ.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства массового дебоша со стрельбой, который произошел в столичном районе Гольяново.