В Волжском пострадавшие от прорыва трубопровода в тяжелом состоянии

Четыре человека пострадали при прорыве трубы в Волжском. Из-под земли хлынула горячая вода, люди получили ожоги различной степени тяжести, сообщает телеканал «Известия». Трое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, один с ожогами средней степени тяжести — в отделении. Авария произошла на улице Оломоуцкой. На месте инцидента ведутся восстановительные работы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.