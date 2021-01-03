Экипаж Сотникова победил на первом этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Марафон проходит 3 января в Саудовской Аравии.

Сотников первым преодолел спецучасток протяженностью 277 км за 3 часа 17 минут и 50 секунд.

Таким образом он опередил чешскую команду Instaforex Loprais Praga во главе с Алешом Лопрайсом (+7 минут 56 секунд), которая финишировала второй, и своего соотечественника и партнера по команде Антона Шибалова (+8.07), показавшего третье время.

В общем зачете Сотников опережает Лопрайса на 7 минут 35 секунд, Шибалова — на 7 минут 44 секунды.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в этом году в марафоне четыре экипажа из России. Отмечалось, что гонка пройдет с рядом новинок, в частности это: постоянные проверки на COVID-19, новая категория — Dakar Classic, скоростные ограничения. На счету россиян 17 первых мест в истории гонки.